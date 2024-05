Il tycoon a un comizio in Minnesota: "Non voglio che si presenti come allo State of the Union, era su di giri come un aquilone"

Donald Trump ancora una volta prende di mira il suo avversario alle elezioni americane, il presidente in carica Joe Biden. “Chiederò un test antidroga. Non voglio che si presenti come allo State of the Union, era su di giri come un aquilone”, ha detto il tycoon a un comizio a St. Paul, in Minnesota. Il candidato repubblicano ha poi parlato dei duelli tv: il primo andrà in onda sulla CNN il 27 giugno (e sarà moderato da Jake Tapper e Dana Bash), il secondo a settembre su Abc e il terzo a ottobre su Fox News. “Il falso Tapper, conduttore della CNN, e queste persone, andranno bene, saranno corretti, penso che saranno corretti. E se non lo sono, sai, devi affrontarlo, giusto? Bisogna farsene una ragione”, ha affermato Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata