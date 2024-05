Nelle immagini diffuse dalla CNN si vede il cantante aggredire e strattonare la donna in un albergo

Sean Diddy che picchia la ex, Cassie Ventura nei corridoi di un albergo di Los Angeles. Il video shock delle telecamere di sicurezza dell’hotel risale al marzo 2016 ed è stato diffuso dalla Cnn che lo ha avuto dalle forze dell’ordine. Il rapper ha sempre negato le accuse di violenze mosse dalla ex fidanzata, cantante di R&B, che lo scorso aveva intentato una causa per la quale c’è stato un patteggiamento. Cassie Ventura ha avuto una relazione con Diddy dal dal 2007 al 2018. Il rapper al momento è indagato per traffico sessuale e di droga. Lo scorso marzo le sue proprietà a Los Angeles e a Miami sono state perquisite dalle forze dell’ordine con una duplice irruzione.

