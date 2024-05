Manifestazione contro il decreto che classifica come malattia mentale le identità di genere

(LaPresse) Attivisti Lgbtiq+ hanno manifestato davanti al ministero della Salute a Lima, in Perù, contro un decreto del governo che classifica come “malattia mentale” sette identità di genere, tra cui il transgenderismo. La manifestazione si è svolta venerdì, nella Giornata internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia. “Non c’è niente da curare”, si legge in uno dei cartelli dei dimostranti.

