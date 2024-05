Oltre 800 persone all'evento a Jizhou, alla periferia di Pechino

In Cina torna la maratona della Grande Muraglia dopo quattro anni di stop per la pandemia da Covid. Oltre 800 persone, provenienti da 58 nazioni, all’evento a Jizhou, alla periferia di Pechino. La Maratona prevede tre distanze: maratona completa, mezza maratona e Fun Run di 8,5 km con percorsi fatti di salite e discese ripide con migliaia di gradini. Per i maratoneti la sfida di completare 5.164 passi attraversando la Grande Muraglia due volte. Mark Dickson, del Regno Unito, è stato il corridore più veloce a completare l’intera distanza in 3 ore, 43 minuti e 32 secondi.

