Il provvedimento, in ogni caso, non legalizza completamente l'uso ricreativo

Il presidente Joe Biden ha deciso di declassare a livello federale la marijuana dal livello ‘Schedule 1’, riservato alle droghe pesanti, al livello ‘Schedule 3’. Lo ha annunciato al portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ricordando i provvedimenti di grazia o alleggerimento delle pene già varati dall’Amministrazione nei confronti di quanti sono stati condannati a livello federale per reati legati alla marijuana.

La nuova regola proposta dal dipartimento di Giustizia riconosce gli usi medici della cannabis e il fatto che la sostanza sia meno soggetta ad abusi rispetto ad alcune delle droghe pesanti più pericolose. Pur trattandosi di cambiamento storico, il piano firmato dal procuratore generale Merrick Garland non legalizza completamente la marijuana per uso ricreativo. La Drug Enforcement Administration prenderà in considerazione pubblicamente la proposta di rimuovere la marijuana dalla sua classificazione come droga della Tabella I, insieme all’eroina e all’Lsd.

La decisione dell’Amministrazione Biden sposta la cannabis nella Tabella III, insieme ad alcuni steroidi anabolizzanti. L’uso a livello ricreativo della marijuana è già stato legalizzato in 24 Stati dell’Unione, oltre che nel District of Columbia. In altri 14 Stati è consentito per scopi medici.

