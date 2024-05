Nuovo appello di Francesco al termine dell'udienza generale

“Preghiamo per la pace. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, Israele, il Myanmar. Preghiamo per la pace, preghiamo per tutti i popoli che soffrono la guerra. Perché ci sia la pace definitiva e niente guerre. La guerra è sempre una sconfitta. Sempre”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata