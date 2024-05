La manifestazione nel Giorno dell'Indipendenza di Israele

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi ancora prigionieri di Hamas a Gaza. La manifestazione arriva mentre in Israele iniziano nella sera del 13 maggio le celebrazioni per il giorno dell’Indipendenza, che proseguono anche martedì e ricordano la fondazione dello Stato avvenuta con la dichiarazione proclamata da Ben Gurion il 14 maggio 1948.

Sul palco gli interventi di Sharon Sharabi, fratello di un ostaggio, e Jenny Sividia, sopravvissuta al massacro del Nova Music Festival del 7 ottobre.

