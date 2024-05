Secondo un rapporto Usa, Israele potrebbe aver violato il diritto internazionale nell'usare armi americane nel conflitto

IN AGGIORNAMENTO – Il conflitto a Gaza è arrivato al suo 218esimo giorno. Ieri l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che riconosce alla Palestina di essere qualificata per diventare membro a pieno titolo dell’Onu e i carri armati di Israele hanno circondato la parte orientale della città di Rafah. Oggi continuano i raid israeliani sulla Striscia: secondo l’agenzia palestinese Wafa nei bombardamenti sarebbero rimasti uccisi centinaia di civili. Ecco tutte le notizie di oggi, sabato 11 maggio.

10:21 Idf prepara operazione in nord Gaza: oltre 100mila evacuati

L’esercito israeliano si sta preparando a lanciare una nuova operazione a Jabaliya, nel nord di Gaza, dopo aver identificato un tentativo di Hamas di riorganizzarsi in quella zona. Secondo quanto riferisce Times of Israel, le Forze di difesa israeliane (Idf) stimano che sia stato dato un ordine di evacuazione a un numero tra 100.000 e 150.000 di palestinesi: sono stati chiamati a trasferirsi nei rifugi nella parte occidentale di Gaza City. Sarà la seconda volta che l’Idf opererà a Jabaliya dopo che la città è stata catturata durante i primi mesi dell’offensiva di terra israeliana contro Hamas. Successivamente le forze israeliane si sono ritirate dal nord di Gaza. L’ordine di evacuazione arriva mentre l’Idf continua ad operare nel quartiere Zetouin di Gaza City, dove ritiene di aver individuato altri esponenti di Hamas.

08:05 Wafa: decine di civili uccisi in raid su Striscia Gaza

Decine di civili, tra cui un giornalista, sua moglie e suo figlio, sono stati uccisi e altri feriti in bombardamenti israeliani su diverse aree della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti locali che hanno confermato che il giornalista Bahaa Okasha, sua moglie e suo figlio sono stati uccisi in un raid dello Stato Ebraico che ha preso di mira la loro casa nel campo di Jabalia, nel nord della Striscia. Altre vittime e altri feriti si sarebbero poi registrati a seguito di un bombardamento israeliano contro la casa della famiglia Siam nella città vecchia di Gaza, nel centro di Gaza City. Le stesse fonti parlano anche di almeno altre 10 persone uccise e altre ferite, compresi bambini, a seguito di un bombardamento israeliano contro una casa appartenente alla famiglia Al-Khatib nella città di Al-Zawaida, nel centro di Gaza. Inoltre, un altro raid israeliano ha preso di mira il nord del campo di Nuseirat e un altro ha colpito la città di Al-Zawaida nel centro della Striscia. Spostandosi verso il centro e l’est della città di Rafah – riferisce ancora l’agenzia Wafa – nel sud di Gaza, gli aerei da combattimento israeliani hanno lanciato intensi bombardamenti di artiglieria, causando molteplici vittime tra i civili.

07:00 Rapporto Usa: da Israele probabili violazioni diritto internazionale

Israele ha “probabilmente” violato il diritto umanitario internazionale impiegando nel conflitto a Gaza armi fornite dagli Stati Uniti, ma le condizioni di guerra sul terreno impediscono di determinare con certezza queste violazioni. È quanto riporta un rapporto del dipartimento di Stato americano consegnato venerdì al Congresso. Ci sono, si legge nel documento, prove “ragionevoli” per affermare che Israele abbia violato il diritto internazionale nella sua condotta della guerra a Gaza, e tuttavia non è possibile collegare direttamente l’uso di armi statunitensi a specifici bombardamenti in modo da limitare in futuro la fornitura di armi Usa allo Stato ebraico. Le conclusioni del rapporto, per quanto non definitive, rappresentano finora la critica più marcata a Israele da parte dell’Amministrazione Biden rispetto alla guerra in corso.

