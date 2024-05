Ospite all'Auditorium di Roma, Bergoglio ha raccontato un divertente aneddoto

Papa Francesco, ospite agli Stati Generali della Natalità, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, racconta un aneddoto che sà di frecciatina all’entourage Vaticano. “Una volta a fine udienza si avvicina una vecchietta di 87 con degli occhi bellissimi, che mi racconta chi è, cosa mangia per essere forte a quell’età e come fa i ravioli”. “Io le dico scherzando: ‘Mi raccomando preghi per me, ma a favore non contro’ – prosegue il Papa – Allora, la vecchietta sorride e risponde: ‘Stia attento padre, è lì dentro che pregano contro di lei‘. Furba eh? Un po’ anticlericale”.

