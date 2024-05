Altre due sono in gravi condizioni, quattro sono in stato di morte clinica. Il mezzo avrebbe sfondato la recinzione dopo una collisione con un'auto

Un autobus con a bordo circa 20 persone è caduto da un ponte nel fiume Moika, nel centro di San Pietroburgo. Secondo Ria Novosti il primo bilancio è di almeno tre morti. Il mezzo – secondo quanto spiegato – avrebbe sfondato la recinzione del ponte dopo una collisione con un’auto.

Altri quattro passeggeri sono in stato di morte clinica. “I soccorritori hanno recuperato nove persone dall’autobus affondato. Due sono in gravi condizioni, quattro sono in stato di morte clinica. Tre persone, purtroppo, sono morte. I subacquei stanno assicurando le corde per rimuovere autobus dall’acqua”, viene spiegato dal servizio stampa del ministero russo per le situazioni di emergenza.

