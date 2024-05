Il presidente russo alla parata sulla Piazza Rossa nel 79/o anniversario della vittoria sul nazismo

“La Russia non permette a nessuno di minacciarla, le sue forze strategiche sono sempre pronte”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando dalla Piazza di Rossa a Mosca in occasione della parata militare per il Giorno della Vittoria, in cui ogni anno il Paese celebra la vittoria contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

