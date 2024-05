Attaccate le regioni di Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia

IN AGGIORNAMENTO – Una rete di agenti russi stava lavorando a un piano per assassinare Volodymyr Zelensky e altri funzionari di alto rango. Il servizio di sicurezza di Kiev ha fatto sapere di averli catturati, sventando l’ennesimo pericolo per il presidente ucraino. Proseguono, intanto, gli attacchi da parte delle forze russe che nella notte hanno colpito le infrastrutture energetiche nelle regioni di Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia.

08:20 Kiev: in attacco su Leopoli usati anche missili ipersonici

Nel corso dell’attacco effettuato nella regione di Leopoli, dove è stato preso di mira anche un impianto energetico nel distretto di Chervonograd, le forze armate russe hanno utilizzato anche missili ipersonici. Lo riporta Rbc-Ukraine citando il capo dell’Amministrazione militare locale, Maksym Kozytsky. Il funzionario ha osservato che le infrastrutture critiche e residenziali non sono state danneggiate e al momento “non ci sono state vittime o feriti nella nostra regione”.

08:04 Generale Skibitsky: “Ora non possiamo vincere, Europa è in pericolo”

“Attualmente l’Ucraina non è in grado di vincere sul campo a causa della mancanza di munizioni, di uomini e di aviazione tattica. Anche con gli aiuti stanziati dal Congresso degli Stati Uniti, difficilmente possiamo raggiungere la parità con la Russia in termini di munizioni per l’artiglieria. Ed è su questo che dobbiamo puntare l’attenzione ora, per evitare che il nemico passi in vantaggio”. Lo ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera il generale Vadym Skibitsky, vice dell’intelligence militare di Kiev. Secondo il generale l’incognita principale di questa guerra sono i partner europei. “Se non trovano un modo per aumentare la produzione di armi per sostenere l’Ucraina, si ritroveranno nel mirino russo”, ha aggiunto. Quanto alle parole del presidente francese Emmanuel Macron in merito alla possibilità di inviare truppe sul campo qualora Mosca sfondasse le linee di Kiev “mon ci sono linee rosse, ma priorità. E ora la priorità ora è la fornitura di proiettili per recuperare terreno sulle direttrici di Donetsk, Zaporizhzhia e Lugansk. La seconda sono gli F-16 per contrastare la superiorità aerea russa. La terza è che gli alleati lavorino in Ucraina per la formazione, le operazioni di ingegneria e di consulenza. Questo serve ora”.

07:47 Zelensky: “Putin è un nazista, il mondo lo deve capire”

“Massiccio attacco missilistico del Putin nazista nel Giorno della Memoria e vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Più di 50 razzi e più di 20 droni ‘shahed’ sulle infrastrutture nelle regioni di Leopoli, Vinnytsia, Kyiv, Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhya, Ivano-Frankivsk. Tutti i servizi necessari sono già operativi sul territorio per eliminare le conseguenze del terrorismo”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Il mondo intero dovrebbe capire chiaramente chi è chi. Il mondo intero non ha il diritto di dare un’altra possibilità al nazismo”, ha scritto ancora.

07:34 Kiev: abbattuti tutti missili russi lanciati verso capitale

Le forze di difesa aerea hanno distrutto tutti i missili utilizzati dalle truppe russe per attaccare Kiev la notte scorsa. Lo riporta Ukrinform. L’allerta aerea a Kiev è durata più di tre ore. Serhii Popko, capo dell’amministrazione militare della città ha reso noto che secondo i dati preliminari, non ci sono state vittime o danni nella capitale e ha ringraziato le forze di difesa aerea per il loro “eccellente lavoro”.

06:31 Kiev: attacco russo su larga scala contro infrastrutture energetiche

Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco su larga scala contro le città ucraine. La Russia ha utilizzato missili balistici e da crociera, razzi e droni di tipo Shahed ha riferito l’aeronautica Ucraina. Lo riporta il Kiev Independent. Il ministero dell’Energia ucraino ha affermato che le infrastrutture energetiche sono state attaccate nelle regioni di Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia. Al momento si sta indagando sui danni e sono in corso i lavori per ripristinare l’elettricità e la capacità di produzione di energia. Espolosioni si sono verificate anche nella regione di Kiev nella città di Brovary nei pressi della capitale.

06:27 Autorità filorusse Lugansk, cinque feriti dopo raid Kiev

Cinque dipendenti del deposito petrolifero di Lugansk sono rimasti feriti a seguito dei bombardamenti delle forze armate ucraine. Lo affermato il capo filorusso dell’autoproclamata repubblica di Lugansk, eonid Pasechnik.”Secondo i dati preliminari, cinque dipendenti del deposito petrolifero sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Sul luogo del bombardamento si sono recate quattro squadre di ambulanze. Fornire i primi soccorsi alle persone coinvolte è difficile a causa del forte incendio”, ha scritto Pasechnik sul suo canale Telegram.

