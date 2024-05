Il Pontefice in udienza: "Problema molto grave"

Nuovo appello di Papa Francesco sulla questione denatalità. “Questi Paesi ricchi non fanno figli: tutti hanno un cagnolino, un gatto, tutti, ma non fanno figli“, ha detto il Pontefice ricevendo in udienza i partecipanti alla consultazione ‘La cura è lavoro, il lavoro è cura’ del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

“La denatalità è un problema, e la migrazione viene ad aiutare la crisi che provoca la denatalità. Questo è un problema molto grave. Tuttavia, molti migranti e lavoratori vulnerabili non sono ancora pienamente integrati nella pienezza dei diritti, sono cittadini ‘di seconda’, restando esclusi dall’accesso ai servizi sanitari, alle cure, all’assistenza, ai piani di protezione finanziaria e ai servizi psicosociali”, ha aggiunto.

Lavoro, Papa: “Serve un nuovo patto sociale”

“Il mondo ha bisogno di un rinnovato impegno, di un nuovo patto sociale che ci leghi insieme – generazioni più anziane e generazioni più giovani – per la cura del creato e per la solidarietà e la protezione reciproca all’interno della comunità umana”, ha detto ancora Bergoglio. “È importante mettere a fuoco il rapporto tra lavoro dignitoso e giustizia sociale. Questa espressione, ‘giustizia sociale’, che è arrivata con le Encicliche sociali dei Papi, è una parola che non è accettata dall’economia liberale, dall’economia di punta. La giustizia sociale. In effetti, un rischio che corriamo nelle nostre attuali società è quello di accettare passivamente quanto accade attorno a noi, con una certa indifferenza oppure perché non siamo nelle condizioni di inquadrare problematiche spesso complesse e di trovare ad esse risposte adeguate. Ma ciò significa lasciar crescere le disuguaglianze sociali e le ingiustizie anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro e i diritti fondamentali dei lavoratori. E questo non va bene!”.

Lavoro, Papa: “Sia dignitoso e connesso a giusta transizione”

“L’ultimo aspetto che avete considerato è quello del lavoro dignitoso connesso alla giusta transizione. Tenendo conto dell’interdipendenza tra lavoro e ambiente, si tratta di ripensare i tipi di lavoro che conviene promuovere in ordine alla cura della casa comune, specialmente sulla base delle fonti di energia che essi richiedono”, ha sottolineato il Papa.

Lavoro, Papa: “Prestare attenzione a sicurezza e salute fisica e mentale”

Bergoglio ha anche ribadito la necessità di salvaguardare la sicurezza sul posto di lavoro e la salute fisica e mentale. “È fondamentale che le condizioni del lavoro siano connesse con gli impatti ambientali, prestando molta attenzione ai possibili effetti in termini di salute fisica e mentale delle persone coinvolte, nonché di sicurezza”.

