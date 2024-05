Da Hamas sì al cessate il fuoco. Tel Aviv: "Non è una proposta concordata"

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 214. L’esercito israeliano afferma di aver preso il controllo del valico di Rafah. Lo Stato ebraico ha deciso di continuare l’operazione nel sud della Striscia “per esercitare pressioni militari su Hamas”, inviando contemporaneamente anche una delegazione a Il Cairo per le trattative.

09:15 Wafa: “Presenza Idf a valico Rafah impedisce ingresso aiuti”

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha criticato duramente la presa del valico di Rafah da parte dell’Idf affermando che la presenza delle forze israeliane impedisce “il movimento delle persone, specialmente dei malati e dei feriti, e l’ingresso degli aiuti umanitari, o il trasferimento degli aiuti alla popolazione della Striscia di Gaza nelle regioni meridionali e settentrionali”. Questo, ha riferito Wafa, “fa presagire una carestia”.

08:30 Idf, valico Rafah usato per scopi terroristici

L’esercito israeliano ha affermato di aver preso il controllo del valico di Rafah dopo aver ricevuto informazioni sul fatto che fosse “usato per scopi terroristici“. L’Idf non ha fornito prove a sostegno di questa affermazione, ma ha dichiarato che l’area intorno al valico è stata usata per lanciare un attacco che ha ucciso quattro soldati israeliani e ne ha feriti altri vicino al valico di Kerem Shalom.

La 401esima Brigata israeliana è entrata nel valico di Rafah questa mattina presto prendendo il “controllo operativo” del valico che è cruciale sia per gli aiuti che per coloro che fuggono in Egitto.I filmati diffusi dall’esercito israeliano mostrano un carro armato che entra nel valico. I dettagli del video corrispondono alle caratteristiche note della zona. Nelle immagini si vedono bandiere israeliane che sventolano dai carri armati che hanno preso il controllo dell’area.

07:30 Idf, preso il controllo del valico di Rafah

Le Forze di Difesa Israeliane hanno confermato la presa del controllo del valico di Rafah, sul versante sud della Striscia di Gaza. Nel corso dell’operazione, secondo quanto comunicato dall’IDF, sono stati uccisi 20 miliziani, localizzati tre “importanti” tunnel, e sventato un attentato con un’autobomba lanciata verso un carro armato israeliano. Non ci sono vittime nè feriti tra i militari israeliani.

Wael Abu Omar, portavoce dell’Autorità palestinese per i valichi, ha dichiarato che il valico di Rafah, principale ingresso per gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, è fuori servizio. “L’intera area occidentale (di Rafah) è diventata teatro di operazioni da ieri. I bombardamenti non si sono fermati”, ha detto Abu Omar, aggiungendo che le squadre hanno abbandonato le strutture a causa dei bombardamenti.

07:20 Usa: “Raid a Rafah non è grossa operazione militare”

Gli Stati Uniti ritengono che gli attacchi israeliani a Rafah non rappresentino una grande operazione militare. Lo afferma un funzionario statunitense, secondo quanto riportato da media americani e israeliani. Gli Stati Uniti sono preoccupati per gli ultimi attacchi di Israele contro la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ma non credono che rappresentino una grande operazione militare, ha dichiarato un funzionario statunitense. Il funzionario ha detto che gli ufficiali statunitensi sono concentrati sulla prevenzione di una grande operazione militare nelle aree densamente popolate di Rafah e che non sembra che gli israeliani lo stiano facendo.

07:15 Almeno 5 morti in attacchi israeliani a Rafah

Gli attacchi israeliani hanno provocato almeno cinque morti nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato un ospedale locale, come riporta Al Arabiya.L’ospedale kuwaitiano della città ha affermato di aver ricevuto “cinque martiri e diversi feriti” dopo gli attacchi israeliani della notte. Secondo testimoni e fonti della sicurezza palestinese, l’area è attualmente teatro di un’intensa attività militare israeliana.

07:10 Fonti palestinesi e egiziane: “Carri armati Israele a Rafah”

Un funzionario della sicurezza palestinese e un funzionario egiziano affermano che i carri armati israeliani sono entrati nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, arrivando fino a 200 metri dal valico con il vicino Egitto. Il funzionario egiziano ha detto che l’operazione sembra essere di portata limitata. Lo stesso e Al-Aqsa TV di Hamas hanno detto che i funzionari israeliani hanno informato gli egiziani che le truppe si sarebbero ritirate dopo aver completato l’operazione. Il funzionario egiziano, che si trova sul lato egiziano di Rafah, e il funzionario della sicurezza palestinese hanno parlato a condizione di anonimato perché non erano autorizzati a parlare con la stampa.

07:00 Guterres: “Invasione Rafah sarebbe intollerabile”

“L’invasione di Rafah sarebbe intollerabile” e avrebbe “conseguenze devastanti” sulla stabilità della regione. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, all’inizio dell’incontro al Palazzo di Vetro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata