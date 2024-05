Le immagini in esclusiva di Qn mostrano lo studente italiano fermato dalla polizia nella notte fra il 24 e 25 febbraio

In un video pubblicato in esclusiva da Quotidiano Nazionale le immagini che mostrano i modi violenti da parte della polizia nei confronti dello studente italiano Matteo Falcinelli, fermato a Miami nella notte fra il 24 e 25 febbraio. Il ragazzo prima è stato sbattuto a terra dagli agenti poi, una volta in una cella di transito alla stazione di polizia di North Miami Beach, in quattro lo avrebbero incaprettato con l’Hogtie restraint. Tutta la scena viene ripresa dalle bodycam degli agenti.

