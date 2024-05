Sono ripresi a Il Cairo i colloqui tra Israele e Hamas per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 212. Sono ripresi a Il Cairo i colloqui per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco. Il primo giorno, sabato, si è concluso senza intesa e Hamas riferisce che le negoziazioni riprendono oggi.

Secondo una fonte araba “la bozza sul tavolo è la migliore presentata finora, e l’accettazione è imminente”. Anche se Israele dice che la guerra andrà avanti comunque, sembra che i fondamentalisti palestinesi accetteranno di liberare le persone sequestrate. “Lo stop agli attacchi e il ritiro delle truppe israeliane restano le questioni principali”, sottolinea Hamas.

08:30 Media arabi: “Sul tavolo il migliore accordo da inizio negoziati”

Un alto funzionario arabo ha confermato a Sky News Arabia che il progetto di accordo tra Israele e Hamas per fermare la guerra nella Striscia di Gaza “è il migliore dall’inizio dei negoziati“, sottolineando che “la sua accettazione è imminente”.Tuttavia, il funzionario, che ha chiesto l’anonimato, ha espresso il timore che “entrambe le parti siano in grado di fare una svolta di 180 gradi e tornare al punto di partenza”, cioè ritirare la propria posizione. Ha spiegato che “i calcoli privati sia del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che di alcuni leader di Hamas complicano la decisione politica di approvare l’accordo tanto atteso”.Il funzionario ha avvertito che “Netanyahu, per le sue ragioni politiche, potrebbe rifiutare l’accordo anche se l’offerta presentata da Hamas soddisfacesse bene le condizioni israeliane”.

