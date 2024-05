Il rito nel sabato santo che precede la Pasqua ortodossa

Migliaia di pellegrini hanno riempito la chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, in attesa del rito del Fuoco sacro nel sabato santo che precede la Pasqua ortodossa. Lo riporta la Tass, il cui corrispondente spiega che per l’occasione è stata rafforzata la sicurezza in tutta la città, soprattutto attorno alla chiesa, dove sono in centinaia tra poliziotti, vigili del fuoco e personale sanitario. Interpellato dall’agenzia stampa russa, il funzionario della polizia israeliana Michael Zingerman ha spiegato che la basilica può ospitare 9mila persone ma che quest’anno il numero è decisamente inferiore per via delle tensioni tra Hamas e Israele.

