Alla protesta si sono uniti gruppi pro-palestinesi e attivisti anti-olimpici

La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere alcuni manifestanti durante la marcia del Primo Maggio a Parigi, mercoledì. Migliaia di manifestanti hanno marciato per le strade della capitale francese per chiedere migliori condizioni salariali e lavorative. Gruppi pro-palestinesi e attivisti anti-olimpici si sono uniti alla manifestazione, scandendo slogan a sostegno della popolazione di Gaza.

