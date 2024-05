L'episodio a margine delle cerimonie per i 30 anni dalla morte di Ayrton Senna

Piccola contestazione nei confronti del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Imola a margine delle cerimonie per i 30 anni dalla morte di Ayrton Senna. Un piccolo gruppo di persone ha detto al titolare della Farnesina: “Per essere coerenti con la pace bisogna non vendere le armi“. Tajani ha risposto che “dal 7 di ottobre non sono state più date armi a Israele, è la legge italiana: quando un Paese è in guerra non può acquistare armi“.

