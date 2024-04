Lo scontro a fuoco nei pressi dell'abitazione di un pregiudicato

Quattro agenti di polizia sono morti e quattro sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio del 29 aprile a Charlotte, in Nord Carolina. Lo ha confermato il capo della polizia di Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennings in una conferenza stampa. Lo scontro a fuoco è avvenuto nel corso dell’arresto di un pregiudicato, poi ucciso dai poliziotti. Alla sparatoria, a cui ha partecipato anche un secondo aggressore, sono stati colpiti 8 funzionari delle forze dell’ordine. Quattro di loro sono poi deceduti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata