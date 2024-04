Altri quattro poliziotti sono rimasti feriti. E' successo a Charlotte mentre stavano cercando di arrestare un uomo ricercato per possesso illegale di arma da fuoco

Quattro agenti della polizia sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti durante una sparatoria a Charlotte, in Carolina del Nord.

I poliziotti stavano cercando di eseguire un mandato d’arresto nei confronti di un uomo ricercato per possesso illegale di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione i primi quattro, che facevano parte della US Marshals Fugitive Task Force, sono stati colpiti a morte mentre si avvicinavano alla casa dell’uomo, la cui identità non è stata resa nota dalla polizia, anche lui morto nella sparatoria nel giardino antistante l’abitazione. Gli altri quattro, invece, sono stati feriti mentre cercavano di prestare soccorso ai colleghi colpiti da un secondo tiratore che ha aperto il fuoco dall’interno della casa. Dopo alcune ore di stallo, dei veicoli blindati hanno fatto irruzione nella casa al cui interno erano barricati una donna e un ragazzo di 17 anni, entrambi arrestati. Le forze dell’ordine hanno dichiarato di aver sequestrato anche un fucile “ad alta potenza”.

“Oggi abbiamo perso alcuni eroi che stavano semplicemente cercando di mantenere la nostra comunità al sicuro”, ha detto il capo del 911 di Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennings.

Il presidente Usa Joe Biden, informato dell’accaduto, ha parlato con la sindaca Vi Lyles, a cui ha espresso le sue condoglianze e il suo sostegno alla comunità. “Sono eroi che hanno compiuto il sacrificio estremo, correndo verso il pericolo per proteggerci”, ha detto il capo della Casa Bianca che ha poi aggiunto: “Piangiamo per loro e per i loro cari. E preghiamo per la guarigione dei coraggiosi ufficiali che sono rimasti feriti”.

