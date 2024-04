Arrestato l'aggressore che ha colpito i passanti con una spada

La polizia ha arrestato il 36enne che martedì mattina ha ferito cinque persone, tra cui due agenti, con una spada nei pressi della fermata della metropolitana di Hainault, nell’est di Londra, in Gran Bretagna. La polizia ha ricevuto segnalazioni di un veicolo che si è schiantato con un veicolo contro una casa e poi “ci sono state segnalazioni di persone accoltellate”. Immagini pubblicate sui social network mostrano un uomo che indossa una felpa gialla con cappuccio che ha in mano una spada. Un testimone citato dal Telegraph riferisce di avere visto un uomo “correre in giro con una spada da samurai” che “ha accoltellato quattro persone dopo essersi schiantato con il suo van contro una casa”.

