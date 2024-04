Almeno 5 morti: tra le vittime anche un bimbo di 4 mesi

Numerosi tornado si sono abbattuti sull’Oklahoma e gli Stati confinanti delle Grandi Pianure, causando la morte di almeno cinque persone. Tra queste, anche un bimbo di appena 4 mesi. I tornado hanno distrutto edifici, divelto alberi e interrotto la corrente elettrica a decine di migliaia di residenti. Le immagini, riprese dalla stazione televisiva di Oklahoma City KOCO-TV, mostrano la devastazione provocata nell’area delle violente trombe d’aria. Le squadre di emergenza stanno valutando gli estesi danni alle case e alle attività commerciali causati dai forti venti, dalla grandine e dalle inondazioni, poiché dozzine di tornado segnalati hanno devastato il centro dello Stato americano.

Il governatore dell’Oklahoma Kevin Stitt ha emesso un ordine esecutivo dichiarando lo stato di emergenza in 12 contee. Gli allarmi e gli avvisi di inondazione sono ancora in vigore per l’Oklahoma e altri Stati, tra cui Kansas, Missouri, Arkansas e Texas.

Intanto è iniziata la conta dei danni. Particolarmente colpita la cittadina di Sulphur, che conta circa 5mila abitanti, dove i tornado hanno danneggiato molti edifici del centro, distrutto auto e divelto tetti in un raggio di 15 isolati. “Non si puoi credere alla distruzione”, ha detto il governatore dell’Oklahoma, Kevin Stitt, durante una visita nella cittadina. “Sembra che ogni attività commerciale in centro sia stata distrutta”, ha concluso il governatore. Dei feriti in tutto lo Stato, circa 30 persone sono rimaste ferite solo a Sulphur. Decine di tornado hanno devastato il centro del Paese a partire da venerdì, con allerte e avvisi di inondazioni in vigore domenica per l’Oklahoma e altri Stati, tra cui Kansas, Missouri, Arkansas e Texas.

