Il ministero della Difesa russo ha confermato che le truppe di Mosca hanno conquistato un villaggio a circa 15 chilometri a nord di Avdiivka, dopo che l’Institute for the Study of War aveva riferito giovedì della sua probabile caduta. La valutazione di quel giorno descriveva gli avanzamenti di Mosca come “relativamente rapidi ma ancora relativamente marginali”, aggiungendo che le truppe russe erano avanzate di non più di 5 chilometri nella settimana precedente.

Mosca: “Distrutti depositi armi in tre aeroporti Kiev”

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere oggi che le sue forze hanno distrutto i depositi di munizioni e le attrezzature militari all’interno di tre aeroporti in Ucraina, compresi i droni d’assalto immagazzinati nello scalo di Kamyanka, nell’est del Paese. Secondo l’aggiornamento online del ministero, gli attacchi sono avvenuti nelle ultime 24 ore.

