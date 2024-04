Mosca attacca le centrali energetiche: Kiev risponde coi droni. Zelensky: "Colpite strutture cruciali anche per l'Ue"

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 795. Ancora un diluvio di fuoco russo sulle infrastrutture energetiche ucraine, mentre Kiev si appresta a ricevere i tanto agognati missili Patriot per rinforzare le proprie difese e continua a fare affidamento sui droni per colpire le forze di Mosca.

Zelensky: “Russi attaccano strutture energia cruciali per Ue”

L’attacco condotto questa mattina dalle forze russe contro il sistema energetico ucraino ha preso di mira impianti di gas importanti per la fornitura all’Unione europea. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso notturno ripreso da Sky News Uk. “In particolare, quegli impianti di gas che sono fondamentali per garantire una consegna sicura all’Unione europea”, ha aggiunto Zelensky.

Media Kiev, 335 bombardamenti su Zaporizhzhia in 24 ore

Nell’ultime 24 l’esercito russo avrebbe bombardato la regione di Zaporizhzhia 335 volte. Non ci sono state vittime. Lo riferisce Ukrinform, citando le parole su Telegram del capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. “Durante il giorno, gli occupanti hanno attaccato la regione di Zaporizhzhia 335 volte. Sette insediamenti erano sotto il fuoco nemico; 129 droni hanno attaccato Huliaipole, Verkhnya Tersa, Levadne, Robotyne, Mala Tokmachka, Malynivka e Novoandriivka”, ha scritto Fedorov. Ci sono state 9 segnalazioni di edifici residenziali distrutti. Il giorno prima i russi avrebbero attaccato la regione di Zaporizhzhia 536 volte.

Difese aeree russe abbattono 17 droni ucraini in 4 regioni

Le forze di difesa aerea della Russia hanno distrutto sul suo territorio 17 droni lanciati dall’Ucraina. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo sul suo canale Telegram. Nove droni sono stati distrutti sul territorio della regione di Bryansk, tre sulla regione di Kursk, due sulla regione di Belgorod e tre sulla regione di Kaluga.

