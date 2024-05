Il presidente Netanyahu: "Siamo noi o quei mostri di Hamas"

Israele lunedì si è fermato per due minuti, durante il suono di una sirena, per celebrare il Giorno dei Caduti che ricorda i militari e i membri dei servizi di sicurezza caduti nello svolgimento del proprio dovere, compresi quelli rimasti uccisi negli attacchi terroristici. La sirena ha avviato ufficialmente le commemorazioni in diversi luoghi, dai cimiteri al monte Herzl, dove si è svolta la cerimonia ufficiale a cui hanno partecipato anche il presidente Isaac Herzog e il premier Benjamin Netanyahu. “Siamo noi, Israele, o loro, i mostri di Hamas”, ha detto Netanyahu che ha chiarito: “Siamo determinati a vincere questa lotta, raggiungeremo l’obiettivo della vittoria, innanzitutto, riportando a casa tutti i nostri ostaggi“.

