I cittadini navigano su barche decorate in arancione e bevono birra

Migliaia di persone hanno affollato imbarcazioni di ogni genere che hanno solcato i canali di Amsterdam per celebrare il 57esimo compleanno del Re d’Olanda Willem-Alexander. In onore del sovrano il colore predominante è l’arancione e a bordo si beve birra a volontà. Il festeggiamento del compleanno del re o delle regina è una tradizione olandese, con eventi in tutto il paese. Willem-Alexander è salito al trono nel 2013 dopo l’abdicazione di sua madre, la Regina Beatrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata