La Russia dice di aver colpito un convoglio con armi occidentali nel Donetsk

IN AGGIORNAMENTO Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Dopo l’ok del Senato americano all’invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev, ieri il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ulteriormente alzato la tensione dicendo che sul territorio di Minsk sono state piazzate decine di testate nucleari russe. Ma la notizia del giorno è che, secondo quanto riportano i media di Kiev, i servizi segreti ucraini avrebbero distrutto un elicottero della Difesa russa in un aeroporto a Mosca. Nella Capitale russa arrestato un giornalista di Forbes per alcuni post sui social media riguardanti i massacri compiuti a Bucha, in Ucraina. Ecco tutte le notizie di oggi, 26 aprile.

14:53 Legale giornalista Forbes: “Arrestato per post su massacri Bucha”

Il legale di Sergei Mingazov, giornalista di Forbes arrestato in Russia, ha rivelato che il reporter è detenuto nella città di Khabarovsk, nel circondario dell’Estremo oriente russo. Il motivo della detenzione, ha spiegato l’avvocato Konstantin Bubon, sono i suoi post sui social media riguardanti i massacri di Bucha, in Ucraina, dove sono stati trovati più di 400 corpi di civili, molti con segni di tortura, dopo che le forze russe si sono ritirate nell’aprile 2022. Mingazov comparirà in tribunale domani con l’accusa di diffusione di informazioni false sull’esercito, un accusa che potrebbe mandarlo in prigione per 10 anni, qualora venisse condannato.

13:53 Mosca: colpito convoglio con armi occidentali

Le forze russe hanno colpito un treno che trasportava armi ed equipaggiamento fornito dai Paesi occidentali per l’Ucraina nell’area di Udachny, nel Donetsk. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. “L’aviazione operativo-tattica, le forze missilistiche e l’artiglieria hanno colpito un treno con armi ed equipaggiamento militare occidentale nell’area dell’insediamento di Udachnoye” nel Donetsk, ha comunicato il dicastero russo.

13:41 Media Kiev: distrutto elicottero russo in aeroporto Mosca

Le forze dell’intelligence militare Ucraina (Gur) avrebbero distrutto un elicottero Ka-32, appartenente al ministero russo della Difesa, nell’aeroporto internazionale Ostafievo di Mosca. Lo scrive su Telegram Rbc Ucraina, citando una fonte del Gur, secondo cui i servizi segreti hanno condotto un’operazione che ha portato all’incendio del velivolo.

12:48 Media: Kiev ritira carri Abrams dal fronte

L’Ucraina ha ritirato dal fronte per ora i carri armati Abrams M1A1 forniti dagli Stati Uniti per la sua lotta contro la Russia. Lo hanno detto due funzionari americani all’Associated Press. Gli Stati Uniti hanno accettato di inviare 31 Abrams in Ucraina nel gennaio 2023 sostenendo che i carri armati, che costano circa 10 milioni di dollari ciascuno, erano vitali per la capacità di Kiev di sfondare le linee russe. Tuttavia l’utilizzo di droni da parte dei russi ha reso più difficile, per Kiev, difendere questi carri armati.

12:16 Russia, arrestato giornalista di Forbes

Il giornalista di Forbes Russia Sergei Mingazov sarebbe stato arrestato in Russia per una presunta diffusione di “falsità” sull’esercito. Lo riporta la testata Meduza. L’avvocato di Mingazov Konstantin Bubon ha riferito su Facebook che il giornalista, che al momento si troverebbe nel centro di detenzione temporanea di Khabarovsk, è accusato di aver diffuso una pubblicazione sugli eventi di Bucha, in Ucraina, sul suo canale Telegram ‘Khabarovskaya Mingazeta’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata