Il presidente bielorusso ha parlato durante una riunione sulla dottrina militare e sul concetto di sicurezza del Paese

La Russia ha piazzato diverse decine di testate nucleari in Bielorussia. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko durante una riunione sulla dottrina militare e sul concetto di sicurezza del Paese all’Assemblea popolare bielorussa, assemblea generale di rappresentanti del governo e di capi e lavoratori di imprese, scienziati e intellettuali. “Forse non è necessario riportare qui le armi strategiche”, ha detto, come riporta l’agenzia Tass, “ma le armi tattiche sono fuori discussione: devono rimanere sul territorio bielorusso”.

