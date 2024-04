Iran: "Le sanzioni dell'Ue sono deplorevoli, abbiamo esercitato il nostro diritto all'autodifesa"

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 200. A sei mesi e mezzo dall’attacco di Hamas del 7 ottobre si dimette il capo dell’intelligence militare israeliana. Sono 210 i corpi ritrovati a Gaza in un’area di sepoltura temporanea all’interno dell’ospedale Nasser di Khan Younis.

Iran: “Sanzioni Ue deplorevoli, esercitato diritto autodifesa”

“È deplorevole vedere l’Ue decidere rapidamente di applicare ulteriori restrizioni illegali contro l’Iran solo perché quest’ultimo ha esercitato il suo diritto all’autodifesa di fronte all’aggressione sconsiderata di Israele“. È quanto afferma il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, in un post su X. “L’Ue non dovrebbe seguire il consiglio di Washington per soddisfare il criminale regime israeliano”, prosegue il capo della diplomazia iraniana, definendo “deplorevole” anche che, “mentre il regime israeliano continua il suo genocidio contro i palestinesi attraverso diversi crimini di guerra, attacchi missilistici e carestie, la reazione dell’Ue a tali crimini non sia altro che parole vuote”. “L’Ue deve agire in modo responsabile e sanzionare il regime israeliano”, conclude Abdollahian.

32 morti in ultime 24 ore, 34.183 da inizio guerra

Sono 32 i corpi di persone senza vita uccise in attacchi israeliani portati nelle ultime 24 ore negli ospedali di Gaza, il che porta a 34.183 il numero dei palestinesi uccisi nella Striscia dall’inizio della guerra. È questo l’ultimo bilancio fornito dal ministero della Sanità della Striscia di Gaza, che riferisce anche di 59 feriti nelle ultime 24 ore e un bilancio complessivo di 77.143 feriti dall’inizio della guerra. Il ministero della Salute di Gaza non distingue fra combattenti e civili nei suoi conteggi, ma afferma che donne e bambini costituiscono circa i due terzi delle vittime. L’esercito israeliano (Idf) afferma di aver ucciso 13mila militanti.

Raid Israele colpisce auto in sud Libano, almeno un morto

Almeno una persona è rimasta uccisa in un apparente attacco aereo israeliano che ha colpito un’auto nel sud del Libano. Media di Stato libanesi e testimoni riferiscono che l’attacco è avvenuto nella zona di Adloun, fra le città costiere di Sidone e Tiro, circa 40 chilometri a nord del confine con Israele. Al momento non è chiaro chi sia stato ucciso. Il gruppo militante libanese Hezbollah e i gruppi alleati si scontrano con le forze israeliane lungo il confine da più di 6 mesi, sullo sfondo della guerra di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza. L’esercito israeliano non ha rilasciato al momento alcun commento su questo raid in Libano. Israele ha regolarmente effettuato uccisioni mirate di membri di Hezbollah e Hamas in Libano, a volte in aree lontane dal confine.

Tendopoli in costruzione a Khan Younis, forse per offensiva Rafah

Foto satellitari analizzate da Associated Press sembrano mostrare un nuovo complesso di tende in costruzione vicino a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, mentre l’esercito israeliano continua a segnalare di avere in programma un’offensiva contro la città meridionale di Rafah. Le immagini di Planet Labs PBC, analizzate da AP, mostrano l’inizio della costruzione di un complesso di tende il 16 aprile appena a ovest di Khan Younis. Le immagini scattate domenica mostrano poi come il complesso di tende sia cresciuto nel tempo. Il quotidiano israeliano Haaretz, senza attribuire le informazioni, ha affermato che l’Egitto sta costruendo la tendopoli in vista di una possibile offensiva a Rafah. L’esercito israeliano non ha risposto oggi a una richiesta di commento sulla tendopoli.

La costruzione del complesso di tende giunge mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato “ulteriori colpi dolorosi” contro Hamas per la rottura dei colloqui sul tentativo di liberare gli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Questo potrebbe includere il tanto minacciato attacco a Rafah, che ospita metà dei 2,3 milioni di abitanti della Striscia di Gaza visto che qui sono fuggiti in tanti durante la guerra. Gli Stati Uniti, principale alleato di Israele, hanno ripetutamente affermato che qualsiasi operazione militare deve proteggere i civili. Netanyahu ha dichiarato che ordinerà ai militari di evacuare i civili da Rafah per l’offensiva, ma non è chiaro dove potrebbero andare.

Missili e droni contro basi Usa in Siria e in Iraq

Un attacco missilistico fallito è stato lanciato contro una base che ospita le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti a Rumalyn, in Siria. Secondo un funzionario della difesa Usa, si tratta della prima volta dal 4 febbraio che le milizie sostenute dall’Iran attaccano una struttura statunitense in Iraq o in Siria. Nessun ferito nell’attacco. Secondo le autorità irachene, cinque missili sono stati lanciati attraverso il confine dall’Iraq alla Siria nella tarda serata di domenica. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. Un funzionario statunitense ha dichiarato che le forze americane hanno abbattuto due droni vicino alla base aerea di al-Asad, in Iraq. Le circostanze sono oggetto di indagine.

