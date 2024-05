L'uso del frutto si ricollega a un modo di dire comune a Taiwan che fa riferimento alla guava per parlare di qualcuno non mantiene le promesse

Migliaia di persone hanno sollevato guave in aria nei pressi della sede del Partito Democratico Progressista (DPP) di Taiwan, in protesta contro il governo dell’isola e in vista dell’inizio di un nuovo mandato presidenziale del DPP. La protesta, organizzata dal Partito Popolare di Taiwan (TPP), ha affermato che il DPP non ha mantenuto gli impegni presi durante il suo governo. L’uso del frutto si ricollega a un modo di dire comune a Taiwan che fa riferimento alla guava per parlare di qualcuno non mantiene le promesse. Il TPP sostiene che il DPP non ha avuto successo temi come la riforma dei media, del sistema giudiziario, costituzionale e parlamentare, oltre che nel rilancio dell’economia dell’isola. La manifestazione precede l’insediamento del nuovo presidente di Taiwan William Lai e del vicepresidente Bikhim Hsiao, che avverrà lunedì 20 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata