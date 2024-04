Dal 21 aprile non si ha più nessuna traccia di Mint Butterfield. Potrebbe trovarsi a San Francisco

Giorni di apprensione in California per le sorti di Mint Butterfield, ragazza di sedici anni figlia di due miliardari della Silicon Valley: Stewart Butterfield, fondatore della piattaforma di chat per il lavoro Slack, e Caterina Fake, fondatrice del social network delle foto Flickr. La giovane è infatti scomparsa dalla città di Bolinas domenica scorsa, 21 aprile, e da allora di lei non si è avuta più nessuna traccia. Indossava una felpa nera, dei pantaloni di pigiama scozzesi e degli stivali neri. Secondo le autorità, ora la giovane potrebbe trovarsi nel quartiere Tenderloin di San Francisco, uno dei più malfamati della città. La ragazza, riporta il Daily Mail, nel suo passato avrebbe abusato di sostanze stupefacenti. La polizia al momento sta trattando il caso come un’ipotesi di allontanamento volontario.

PLEASE‼️It only takes one second to share this #missingperson case. The willing and able can make a difference! 💙❤️🧡💛#MintButterfield, 16, was last seen in #Bolinas, #California on 4/21/24 in the evening. She was wearing a black sweatshirt, flannel pajama pants, black boots… pic.twitter.com/8Pilsnr73j

— A Voice For The Voiceless (@AwarenessTCS) April 25, 2024