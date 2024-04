Per salvare il conducente è stato necessario rompere un finestrino

Una dashcam ha mostrato il momento del coraggioso salvataggio di alcuni automobilisti che si sono fermati in autostrada a St Paul, nel Minnesota, per aiutare un uomo rimasto bloccato nella sua vettura in fiamme. Per salvare il conducente è stato necessario rompere un finestrino visto che le portiere erano bloccate dal guardrail. L’uomo non ha riportato ferite gravi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

