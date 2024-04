Al via a New York il primo processo penale nella storia a carico di un ex presidente Usa

Ha preso il via in una corte di Manhattan a New York il primo processo penale nella storia degli Stati Uniti a carico di un ex presidente. Sotto accusa Donald Trump, per aver falsificato le sue dichiarazioni finanziarie nel 2016 al fine di occultare 130mila dollari pagati a una ex attrice porno, Stormy Daniels, per tacere sulla loro relazione. Il tycoon è in aula e al suo arrivo in tribunale è andato di nuovo all’attacco: “È un giorno triste per l’America, è una caccia alle streghe, un’interferenza nella campagna elettorale”, ha detto il candidato repubblicano alla corsa alla Casa Bianca.

