La polizia è entrata nella piazza principale dell'università di Yale, in Connecticut, dove da tre giorni gli studenti pro Palestina avevano installato una tendopoli per protesta contro le collaborazioni con l'industria bellica dell'ateneo. Dopo un avvertimento, con cui gli agenti chiedevano di lasciare il grande cortile, 16 persone sono state arrestate. Nei giorni scorsi associazioni studentesche ebraiche aevano denunciato gli attivisti accusandoli di non aver lasciato entrare nel campus ragazzi di origine ebraica. Una ragazza è stata colpita con un'asta di una bandiera da un manifestante propalestinese.

