Il tragico schianto è avvenuto nella città di Diyatalawa

Tragico incidente durante una corsa di auto nella città di Diyatalawa, in Sri Lanka. Una vettura è uscita fuori dal percorso e si è schiantata contro degli spettatori assiepati ad assistere alla gara. Almeno in sette hanno perso la vita mentre i feriti sono una ventina, di cui tre in condizioni critiche. La polizia ha aperto un’indagine.

