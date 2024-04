L'uomo si trovava nell'area designata per la proteste all'esterno dall'edificio di New York. Portato via in ambulanza

Un uomo si sarebbe dato fuoco davanti al tribunale di New York dove è in corso il processo all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo riporta Sky News Uk, citando i media i americani. L’uomo si trovava nell’area designata per la protesta fuori dal tribunale, riferisce la Nbc.

Le squadre di soccorso hanno portato via in barella l’uomo che si è dato fuoco davanti al tribunale di Manhattan (New York) dove è in corso il processo all’ex presidente americano Donald Trump. L’uomo era steso in terra e le persone sono corse verso di lui con un estintore e hanno spento le fiamme. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli.

Insediata al completo giuria processo Trump a New York

Si è insediata al completo la giuria di 12 giurati e sei ‘riserve’ del processo in corso a New York per i pagamenti in nero di Donald Trump alla pornostar Stormy Daniels. Con il completamento di questo passaggio si avvicina l’udienza nella quale gli avvocati dell’accusa e quelli della difesa illustreranno i loro argomenti iniziali. L’ex presidente è accusato di avere falsificato la contabilità delle proprie aziende per mettere a tacere le rivelazioni sulle sue passate relazioni sessuali nelle ultime fasi della campagna presidenziale 2016.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata