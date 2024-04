"Ragioni di sicurezza nazionale" fanno sapere da Pechino. L'azienda statunitense replica: "Non siamo d'accordo"

La Cina ha ordinato ad Apple di rimuovere le App di messaggistica WhatsApp e Threads dall’App Store locale per “ragioni di sicurezza nazionale”. Lo riporta il Wall Street Journal. “Siamo obbligati a seguire le leggi dei paesi in cui operiamo, anche quando non siamo d’accordo“, il commento di un portavoce della Apple.

