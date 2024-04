Alla firma per il nuovo stabilimento automobilistico presente il premier Sanchez

La collaborazione tra l’azienda catalana Ebro e il gruppo automobilistico cinese Chery per riaprire la ex fabbrica della Nissan nella Zona franca a Barcellona è stato siglata. All’evento hanno presenziato le autorità cinesi, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il ministro dell’Industria Jordi Hereu e le autorità catalane. L’accordo, spiega El Mundo, farà di Chery la prima azienda cinese a produrre automobili in grandi quantità in Europa.

