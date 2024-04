Il piccolo di sei settimane pesa 100 kg e si chiama Benja

Un cucciolo di rinoceronte bianco si gode il sole primaverile allo zoo di Whipsnade, il più grande del Regno Unito. Il piccolo di sei settimane pesa 100 kg e si chiama Benja. Insieme alla mamma Jaseera si avventura fuori dalla tana. Lo zoo fa parte di ZSL, un ente di beneficenza che opera a livello mondiale per la tutela delle specie in via di estinzione e dei loro habitat.

