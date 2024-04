Circa 11 mila persone dovranno lasciare le loro case

Circa 11 mila persone dovranno lasciare le loro case e l’aeroporto internazionale di Manado chiuso dopo l’eruzione del vulcano Ruang, in Indonesia. La decisione delle autorità indonesiane vista l’attività del cratere durante la giornata di giovedì 18 aprile con l’emissione di una gran quantità di fumo e cenere. Già 800 persone sono state evacuate. Il centro vulcanologico indonesiano teme che parte del vulcano in eruzione collassi in mare provocando uno tsunami.

