Hezbollah ha lanciato diversi razzi dal Libano. Annunciate nuove sanzioni contro Teheran

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 194. L’Iran lancia un pesante avvertimento a Israele. “Siamo pronti a usare un’arma mai utilizzata prima” minaccia Teheran. Resta alta quindi la tensione fra Stato ebraico e Iran dopo l’attacco con centinaia di droni e missili da crociera lanciato nella notte tra sabato e domenica e neutralizzato da Iron Dome e jet alleati. Israele specifica che dalla sua risposta all’Iran non ci saranno pericoli per i Paesi arabi.

Usa prevedono attacco limitato Israele all’interno Iran

Gli Stati Uniti si aspettano che la risposta militare di Israele agli attacchi iraniani di sabato notte sia di portata limitata. Lo hanno detto fonti americane alla Cnn. Un alto funzionario dell’amministrazione e un’altra fonte vicina all’intelligence hanno detto che sembra che Israele stia prendendo in considerazione un “attacco ristretto e limitato” all’interno dell’Iran. Una delle fonti ha precisato che agli Stati Uniti non sono state fornite informazioni ufficiali su quali potrebbero essere i piani. “Speriamo che ci diano qualche avvertimento in modo da essere pronti a proteggere il nostro personale, non solo militare ma diplomatico in tutta la regione”, ha detto all’emittente americana il funzionario dell’amministrazione. “Ma non c’è alcuna garanzia che ci daranno un avvertimento, e sanno che quando lo faranno probabilmente registreremo nuovamente la nostra obiezione a qualunque cosa stiano per condurre”, ha precisato ancora affermando che “ogni ulteriore mossa ora apre una serie di altre possibilità, alcune delle quali sono piuttosto spaventose”.

Lancio razzi Hezbollah verso il nord di Israele

Questa mattina Hezbollah ha lanciato diversi razzi dal Libano contro la base di Biranit nel nord di Israele. L’Idf – riportano i media israeliani – ha affermato che non sono stati causati feriti e le truppe stanno bombardando i siti di lancio. Durante la notte aerei da combattimento israeliani hanno colpito diversi obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano.

Iran adotta misure emergenza per sue strutture in Siria

I Pasdaan iraniani avrebbero adottato “misure di emergenza” per le loro strutture in tutta la Siria, per il timore di un attacco israeliano. Lo scrive Haaretz riprendendo il Wall Street Journal che cita come fonte un consigliere del governo siriano e un attivista locale.

Idf: “Colpiti 40 obiettivi nella Striscia di Gaza”

L’aeronautica israeliana ha colpito più di 40 obiettivi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, compresi lanciarazzi pronti per attacchi contro Israele. Lo ha riferito l’Idf.Lo riporta il Times of israel. I lanciarazzi sono stati distrutti nel centro della Striscia di Gaza, dove l’IDF sta conducendo un’operazione mirata contro Hamas. Inoltre un attacco aereo è stato effettuato contro una cellula che utilizzava un drone armato. L’esercito afferma anche che le truppe della Brigata Nahal hanno utilizzato un drone per uccidere un uomo armato e ne hanno ucciso un altro con il fuoco dei cecchini. Altri obiettivi includevano posizioni sotterranee di lancio di razzi, edifici con trappole esplosive, strutture in cui venivano raccolti gli agenti, posti di osservazione, siti sotterranei e altre infrastrutture.

Ministro Esteri Giordania: “Non saremo un campo di battaglia”

“Il nostro messaggio a tutti, all’Iran e a Israele, è di non violare il nostro spazio aereo. Non lo permetteremo. Da sempre la nostra politica è di neutralizzare qualsiasi proiettile che violi il nostro spazio aereo e minacci la nostra gente e la nostra sicurezza. Dunque abbiamo intrapreso azioni contro i droni iraniani che, secondo noi, minacciavano la nostra sicurezza. Voglio essere chiaro: non saremo un campo di battaglia per nessuno. Avremmo intrapreso la stessa azione contro i droni israeliani”. Lo ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi.

“L’Iran ha risposto all’attacco al suo consolato a Damasco. L’onere di allentare la tensione ora ricade sul governo israeliano. Dunque che il primo ministro israeliano non pensi di distogliere l’attenzione dall’aggressione a Gaza, o di sfruttare il conflitto con l’Iran per salvare la sua carriera e servire l’agenda radicale dei ministri estremisti del suo gabinetto”, ha aggiunto. “L’attenzione deve continuare a concentrarsi sulla fine della catastrofe di Gaza. Il primo passo per la de-escalation deve essere la fine della crisi alimentare per 2,3 milioni di palestinesi.E non dimentichiamoci che il numero di bambini uccisi da Israele nella guerra a Gaza è superiore al numero di bambini uccisi da tutti i conflitti nel mondo in più di quattro anni. Per questa ragione lavoriamo per una pace giusta e duratura che garantisca la sicurezza ai palestinesi e agli israeliani. La soluzione dei due Stati, che le misure israeliane stanno uccidendo, è l’unica via verso quella pace”, ha concluso Safadi.

Usa annunciano nuove sanzioni contro l’Iran

Dopo l’attacco “senza precedenti” contro Israele, “nei prossimi giorni gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni contro l’Iran, compreso il suo programma missilistico e di droni, nonché nuove sanzioni contro le entità che sostengono il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e il ministero della Difesa iraniano”. Lo annuncia il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, prevedendo che “i nostri alleati e partner presto adotteranno le proprie sanzioni”.

Negli ultimi tre anni, ricorda Sullivan, “oltre alle sanzioni legate ai missili e ai droni, gli Stati Uniti hanno sanzionato oltre 600 individui ed entità legate al terrorismo, al finanziamento del terrorismo e ad altre forme di commercio illecito, orribili violazioni dei diritti umani e sostegno a gruppi terroristici per procura, tra cui Hamas, Hezbollah, gli Houthi e Kataib Hezbollah”. “La pressione continuerà. Non esiteremo a continuare ad agire, in coordinamento con alleati e partner in tutto il mondo, e con il Congresso, per ritenere il governo iraniano responsabile delle sue azioni dannose e destabilizzanti”, conclude.

