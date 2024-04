Israele risponde all'attacco del movimento sciita sulla Galilea

Le Forze di difesa israeliane hanno attaccato il sud del Libano, colpendo un edificio ad Ayta ash-Shab in cui erano riuniti gli agenti di Hezbollah. L’azione in risposta alla pioggia di razzi e missili sparata oggi dal gruppo armato sciita sul villaggio di Arab al-Aramshe, in Galilea, al confine con il Libano, che ha causato il ferimento di 18 persone, tra cui 14 feriti. Sei militari sono in gravi condizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata