L'ex presidente arriva in tribunale a New York: "E' una persecuzione politica"

In un breve commento alle telecamere installate all’interno del tribunale, dove si sta svolgendo il processo penale per fondi neri ad ex pornostar Stormy Daniels, l’ex presidente Trump ha dichiarato che il processo è “un assalto all’America” e un attacco a un “avversario politico”. “Non è mai successo niente di simile prima. Questa è una persecuzione politica. È un caso che non avrebbe mai dovuto essere portato avanti”, ha commentato Trump. “Questo è un attacco all’America ed è per questo che sono molto orgoglioso di essere qui”, ha aggiunto Trump, spiegando: “questo è davvero un attacco a un avversario politico.

