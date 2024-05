"La battaglia a Rafah è cruciale", afferma il premier israeliano Netanyahu

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 224. Israele allarga l’intervento a Rafah, nel sud della Striscia. Altre truppe entreranno presto ad affiancare quelle già schierate sul campo con l’obiettivo di “intensificare” l’operazione militare contro i battaglioni di Hamas. “La battaglia a Rafah è cruciale“, afferma il premier israeliano Netanyahu.

09:00 Usa, arrivato primo carico aiuti Gaza tramite molo galleggiante

I primi camion con a bordo aiuti per la Striscia di Gaza hanno attraversato per la prima volta il molo galleggiante costruito dagli Usa per l’arrivo degli aiuti via mare. “Oggi, alle 9 circa (ora di Gaza), i camion che trasportavano assistenza umanitaria hanno iniziato a sbarcare da un molo temporaneo a Gaza. Nessun soldato statunitense è sceso a terra a Gaza. Si tratta di uno sforzo multinazionale in corso per fornire ulteriori aiuti ai civili palestinesi di Gaza attraverso un corridoio marittimo di natura interamente umanitaria, che coinvolgerà beni di prima necessità donati da diversi Paesi e organizzazioni umanitarie”, ha riferito il Centcom Usa.

Si tratta del primo carico di un’operazione che, secondo le previsioni dell’esercito Usa, potrebbe arrivare all’ingresso di 150 camion al giorno nella Striscia. Gli Usa e i gruppi umanitari avvertono tuttavia che il molo non viene considerato un sostituto per le consegne via terra. Prima della guerra, in media entravano a Gaza 500 camion al giorno.

08:00 Droni dal Libano verso Israele, Idf ne abbatte uno

Diversi droni sono stati lanciati dal Libano verso la Galilea occidentale, facendo scattare le sirene in numerose comunità. Lo scrivono i media israeliani. Secondo l’Idf, almeno uno dei droni è stato abbattuto dalle difese aeree sul mare e un secondo drone si è schiantato vicino al kibbutz di Gaaton.

