Dall'ultimo sondaggio del NYT emerge un vero e proprio testa a testa

L’attuale presidente americano, Joe Biden, è risalito nei sondaggi, recuperando terreno su Donald Trump che punta alla rivincita dopo la sconfitta, proprio con Biden, alle presidenziali del 2020. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio condotto dal New York Times e Siena College. Lo riporta il New York Times. Trump rimane in testa con il 46%, ma Biden sale sino al 45%. Un vero e proprio testa a testa.

