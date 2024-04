Le immagini dei crateri alla base aerea di Nevatim

L’esercito israeliano ha diffuso un filmato in cui mostra i danni al terreno di una base aerea causati dal raid iraniano, ampiamente sventato, la sera di sabato 15 aprile. Israele ha dichiarato di aver intercettato il 99% dei circa 300 droni e missili lanciati verso il suo territorio. Il video delle Forze di difesa israeliane mostra gli operai mentre riparano i danni sul terreno della base aerea di Nevatim, nel sud-est del Paese. Un portavoce dell’Idf ha detto che la struttura è rimasta operativa per tutto il tempo. Teheran ha lanciato l’attacco in risposta a un raid israeliano che ha colpito un edificio consolare iraniano in Siria all’inizio di questo mese, causando la morte di due generali iraniani.

