L'uomo si è avvicinato all'altare e ha colpito il prelato più volte alla testa. I feriti non sono in gravi condizioni

Il vescovo Mar Mari Emmanuel è stato accoltellato insieme ad alcuni fedeli durante la messa nella chiesa di Christ The Good Shepherd a Wakeley, nel Sud-ovest di Sydney, in Australia. L’attacco è avvenuto poco dopo le 19 ora locale (le 11 italiane). Lo riporta il Guardian. Un uomo si è avvicinato all’altare e ha colpito con un coltello più volte il vescovo alla testa. Ci sono feriti anche tra i fedeli, anche se non gravi.

Un video diffuso sui social media mostra un uomo vestito di nero che si avvicina al vescovo di Christ the Good Shepherd, nella periferia di Wakely, e sembra accoltellarlo ripetutamente alla testa e alla parte superiore del corpo. Si vedono i membri della congregazione urlare e accorrere in aiuto del vescovo. I servizi di primo soccorso del New South Wales hanno dichiarato di aver curato un uomo di 50 anni per ferite da taglio multiple e di averlo portato in ospedale, mentre altri tre sono stati curati sulla scena del crimine. Gli australiani sono ancora sotto shock dopo che sabato un aggressore solitario ha accoltellato a morte sei persone in un affollato centro commerciale di Sydney e ne ha ferite più di una dozzina.

Arrestato un uomo

La polizia di Fairfield City è intervenuta e ha arrestato un uomo che sta collaborando con gli agenti nelle indagini. Lo fa sapere il Guardian. La comunità è invitata a evitare la zona.

Vescovo accoltellato alla testa

Un video diffuso sui social media mostra un uomo vestito di nero che si avvicina al vescovo di Christ the Good Shepherd e sembra accoltellarlo ripetutamente alla testa e alla parte superiore del corpo. Si vedono i membri della congregazione urlare e accorrere in aiuto dell’episcopo. I servizi di primo soccorso del New South Wales hanno dichiarato di aver curato un uomo di 50 anni per lesioni da taglio multiple e di averlo portato in ospedale, mentre altri tre sono stati curati sulla scena del crimine. Gli australiani sono ancora sotto shock dopo che sabato un aggressore solitario ha accoltellato a morte sei persone in un affollato centro commerciale di Sydney e ne ha ferite più di una dozzina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata