Il presidente francese: "La risposta dell'Iran è stata sproporzionata e senza precedenti. La Giordania ha chiesto il nostro aiuto"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista rilasciata alle emittenti francesi Rmc e Bfmtv a poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi, ha dichiarato che ritiene che l’Iran abbia risposto in modo “sproporzionato” all’attacco del 1° aprile al suo consolato a Damasco, riferendosi a quando sabato Teheran ha inviato droni e missili contro Israele. Per Macron si tratta di un’azione “molto pericolosa” e “senza precedenti”. Le Olimpiadi di Parigi si terranno dal 26 luglio all’11 agosto.

L’inquilino dell’Eliseo spera in una tregua durante i Giochi olimpici, in programma a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, mentre proseguono le guerre in Ucraina e a Gaza. “Lavoreremo per una tregua olimpica”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Rmc e Bfmtv a poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi, aggiungendo che “chiederà” al presidente cinese Xi Jinping di “aiutarlo” su questo tema.

A proposito del ruolo della Francia a difesa di Israele nell’attacco con droni e missili lanciato sabato dall’Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che il suo Paese ha effettuato “intercettazioni” su richiesta della Giordania.

“Abbiamo condannato, siamo intervenuti e faremo tutto il possibile per evitare un’escalation” ha sottolineato il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando a seguito dell’attacco dell’Iran a Israele in risposta all’attacco del 1° aprile al suo consolato a Damasco, in un’intervista rilasciata a Rmc e Bfmtv a poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi. Macron ha detto vhe vuole “convincere Israele che non deve rispondere con un’escalation” e ha aggiunto: “dobbiamo isolare l’Iran, aumentare le sanzioni e trovare un modo per tornare alla pace nella regione”.

Per spiegare la presenza degli atleti israeliani alle Olimpiadi, mentre quella degli atleti russi ci sarà solo sotto una bandiera neutra, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che “non possiamo dire che Israele sia un aggressore” a differenza della Russia. “Israele è stato vittima di un attacco terroristico e sta rispondendo”, ha detto Macron in un’intervista rilasciata a Rmc e Bfmtv a poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi.

Nel corso dell’intervista Macron ha dichiarato che esistono “piani B” e “persino piani C” per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma per il 26 luglio. In caso di minaccia terroristica elevata, la cerimonia di apertura sarebbe “limitata al Trocadero” o addirittura allo Stade de France per precauzione, ha dichiarato Macron, che ha comunque difeso il mantenimento della cerimonia di apertura sulla Senna. “Possiamo farcela e ce la faremo”, ha detto l’inquilino dell’Eliseo, ponendo l’accento in particolare sui “mezzi di intelligence” necessari per garantire la sicurezza della cerimonia.

