"Inizia l'operazione della True Promise contro le basi del regime sionista", annuncia il Generale Hossein Salami

La TV di Stato iraniana ha pubblicato un video che mostra il momento in cui è iniziato l’attacco di missili e droni contro Israele nella tarda serata di sabato. “Inizia l’operazione della True Promise contro le basi del regime sionista. Oh messaggero di Allah, oh messaggero di Allah, oh messaggero di Allah”, annuncia il Gen. Hossein Salami, comandante in capo del corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane.

